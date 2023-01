P1 : Philippe Droeven n’est plus l’entraîneur du FC Saint-Josse

En avril dernier, le FC Saint-Josse décidait de miser sur Philippe Droeven pour prendre la direction de son équipe première version 2022-2023. Malheureusement, en ce début d’année, les chemins des deux parties se séparent puisque Philippe Droeven n’est plus l’entraîneur du club bruxellois. “Il n’y a pas de discordance entre la direction de Saint-Josse et moi. Ce sont de très bonnes personnes, qui réalisent du bon travail mais aujourd’hui, je ne parviens plus à donner tout l’amour footballistique que je peux donner. Les joueurs ont besoin de quelqu’un qui soit présent au maximum pour eux mais je me rends compte que je ne parviens plus à leur donner ce dont ils ont besoin. Ça fait un petit temps que ça me titillait, le moment de se séparer était donc venu. Je pars en bons termes et souhaite au club et à sa direction d’atteindre l’objectif qu’ils poursuivent depuis quelques années : rejoindre l’échelon national”, nous a confié Philippe Droeven.