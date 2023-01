Fin de match folle entre le Crossing et Aische : “Nous devons améliorer notre finition”

On a assisté à une rencontre en trois temps ce dimanche après-midi entre le Crossing Schaerbeek et Aische. Dans un premier temps, les Schaerbeekois ont pris le match en mains pour dominer l’ensemble des 45 premières minutes. Sur un centre de Malela, Mapessa surgissait au quart d’heure pour planter une reprise de la tête plongeante victorieuse. Aux commandes, le Crossing gérait les débats et Kamagate aurait même pu doubler la mise s’il n’avait pas manqué son face à face avec Rousseau. “Notre première période était bonne, nous n’avons rien donné à l’adversaire et nous aurions dû faire le break”, analyse Philippe Wayenbergh.