Le Léo en panne d’inspiration face au leader

Un but venu suite à une phase confuse dans la surface et un ballon dévié par un défenseur. Malgré une domination poussive durant la dernière demi-heure et un pénalty stoppé par Werner, le Léo ne parviendra jamais pas à se montrer dangereux. “C’est un peu symptomatique de ces dernières semaines. On montre de la bonne volonté mais on ne parvient pas à marquer.”

Avec dix titulaires potentiels absents, le club bruxellois est en attente de plusieurs renforts offensifs qui ne devraient pas tarder pour tenter de régler ce problème de finition récurrent.

Saint-Symphorien : Polain, Mabille, Citron, Rucquois, Druart, Revercez, Strobbe, Erculisse, Soares (90e Drouwen), Kwembeke (90e Gava), Ulens.

Uccle : Werner, Bah, Diallo, Traore, Ngomsu, Nejrabi, Si Ahmed, Benhamman (71e Sow), Vungbo (46e Likau), Baron (77e Fereira), Thabize.

Arbitre : M. Louai

Avertissements : Strobbe, Nejrabi, Si Ahmed.

Le but : 50e Ulens.