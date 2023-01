Après un premier tour vécu du côté de Mons, Rodrigue Mbenti a signé son grand retour au Crossing Schaerbeek au cours de la semaine dernière. Dimanche, il était déjà titulaire au coup d’envoi lors du duel face à Aische.

Une semaine très chargée donc pour celui qui annonçait le week-end dernier son départ de Mons pour finalement signer quelques jours plus tard dans la capitale. “Mon retour s’est bien déroulé, on m’a bien accueilli. Je suis content de ce retour, je prends du plaisir à évoluer dans ce club. Il n’a manqué que la victoire dimanche pour que ça soit parfait.”

"Je ne pense pas que mon départ a fragilisé le groupe montois."

Après ce match, Rodrigue Mbenti est revenu sur les raisons son départ de Mons. “Quitter Mons n’a pas été facile mais comme je l’ai dit, des raisons privées m’ont poussé à quitter Mons et je remercie la direction montoise pour sa compréhension. Avec les transferts réalisés, je me sentais moins coupable d’abandonner le club et du coup, je ne pense pas que mon départ a fragilisé le groupe.”

Revenir à Schaerbeek s’est imposé naturellement pour celui qui vit et travaille non loin du club. “Le Crossing est un club à part dans ma carrière. Il m’a offert beaucoup d’exposition et m’a permis de beaucoup apprendre. Je suis content de revenir à la maison.”

Pour son grand retour en terres schaerbeekoises, Rodrigue Mbenti a dû se contenter du point du partage à l’issue d’une rencontre au dénouement fou. “Nous avons livré une bonne première mi-temps, que ce soit sur le plan offensif et défensif puisque nous n’avons rien donné à notre adversaire. Après la pause, l’intensité n’était plus la même dans nos rangs. Nous ne gardions plus aucun ballon devant, et comme c’est souvent le cas dans ce championnat, lorsque vous baissez de régime face à une bonne équipe, ça se paie cash.”

Même si au final, malgré un but encaissé dans les arrêts de jeu, les Schaerbeekois ont pu arracher le point du partage sur le fil. “Nous sauvons les meubles mais nous restons très déçus car au vu de nos qualités et de ce que nous avons proposé en première mi-temps, nous aurions dû l’emporter largement. Nous allons nous consoler en se disant que nous n’avons pas perdu et que nous avons sauvé un point.”