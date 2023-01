Van Driessche est à Ganshoren Dames pour relever plusieurs défis

”Pourquoi ai-je signé à Ganshoren qui n’a obtenu que 2 succès en 15 rencontres ? Tout d’abord, j’aime les challenges. Ensuite, j’ai quelque chose à prouver à Bruxelles. En septembre dernier, j’aurais du coacher la R2 du Royal IV mais ça s’est particulièrement mal passé avec les dirigeants. J’ai une revanche sportive à prendre. Lors de ma carrière, j’ai gagné 70 % de mes matchs. Quand des joueuses de Ganshoren m’ont appelé en décembre, j’ai accepté car je suis un compétiteur et j’aime les défis.”

En deux matchs à la tête du groupe bruxellois, le coach a déjà obtenu un succès : “Honnêtement, j’ai été le premier surpris. Quand je suis venu voir l’équipe jouer, elle manquait de condition physique, de passion, d’organisation et de motivation. En gagnant ce match face à Herve-Battice, les filles ont montré leur détermination. Vous savez, j’ai 35 systèmes de jeu, j’avais dit qu’il faudrait plus de 4 semaines pour assimiler et voir les premiers résultats. Après 15 jours, ce résultat est fantastique. La mentalité du groupe a déjà été récompensée. Ce qui m’a plu, c’est que les filles sont restées calmes alors que l’adversaire était revenu au score.”

Van Driessche, le coach de la R1 de Ganshoren dames. ©DR

Geert Van Driessche a obtenu carte blanche pour le restant de la saison et la prochaine également : “Ce ne sera pas facile d’assurer le maintien mais si on descend, on rebâtira pour essayer une promotion. Des joueuses m’ont déjà contacté en vue de 2023-24. En attendant, on travaille dur pour remonter au classement.”

Même si les dirigeants ganshorenois ne font pas une fixation sur le maintien, il reste 11 matchs à Geert Van Driessche pour tenter le coup. Ganshoren Dames affrontera Ciney le dimanche 5 février. Christophe Kugener