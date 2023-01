Basket-ball : La moitié des demi-finales de la Coupe AWBB a lieu à l’Excelsior Brussels

Le club de Neder-over-Heembeek prêtera ses installations et monopolisera ses bénévoles pour 11 rencontres ce week-end. Trois clubs bruxellois pourront s’y produire, ce qui devrait leur valoir un beau soutien populaire. Sept équipes (et six clubs) de BBW en tout sont concernées par les demi-finales.

En U14 Garçons, une finale 100 % bruxelloise est de l’ordre du possible. United Basket Woluwe, qui avait 9 joueurs placés dans la sélection provinciale’09 de Bruxelles – Brabant wallon vainqueure le week-end passé des dernières Journées régionales des jeunes, affronte ce samedi (14h00) sur le terrain de Neder le BC Sprimont.

Quatre heures après, au même endroit, Uccle Europe (avec dans ses rangs une future pépite de 1,86m qui rivalise régulièrement les week-ends avec des U16) sera opposé sur le même terrain aux Namurois de Belgrade. C’est également dans la salle du Brussels (où on jouera sur le grand terrain pour l’occasion) que le Royal IV Brussels vivra une chouette apothéose. Les U21 de Mélanie Beckers qui apparaissent régulièrement dans les noyaux de Top Division Men 1&t 2 auront fort à faire avec la jeunesse talentueuse du Spirou Charleroi.

L’Excelsior Brussels accueille 11 rencontres des ½ finales de la Coupe AWBB. ©Photos Circus Brussels

La rencontre aura lieu ce dimanche à 15h30.Un club de BBW est parvenu à se hisser dans le dernier carré de l’épreuve en Seniors. Le Royal Waterloo Basket, candidat à la montée en R1, sera opposé au BC Cointe. En championnat, face à la même équipe, les hommes de Sébastien Dufour l’avaient emporté de 3 unités. Le match a lieu ce samedi (20h30) sur le terrain de Natoye. Ganshoren Dames (U12 Filles ; samedi à 14h00 face au BC Boninne), Castors Braine (U19 Filles, ce dimanche à 09H30) et United Basket Woluwe (en U16 Garçons ce dimanche à 13h30 contre Carnières Morlanwelz) y évolueront également.

Les finales se dérouleront le week-end du 19 mars.