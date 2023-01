Nouvelle victoire de Jette qui s'offre un six sur six

Finalement, à un quart d'heure du terme, Cortvriendt a libéré ses couleurs avec un but victorieux (1-2), de quoi signer un six sur six et respirer un peu. "Nous avions besoin de réaliser un six sur six face à des concurrents directs dans la course au maintien. La force mentale du groupe a fait la différence ce dimanche, le contenu était positif, c'est positif pour la suite", se félicite le coach jettois.

Les buts : 25e Serwy (1-0), 27e Kaleba, 77e Cortvriendt (1-2).