P2B: Jean-Claude Delmoitié annonce son départ d’Auderghem avec effet immédiat

Peu importe le résultat du match de ce samedi soir contre l’ES Braine, Jean-Claude Delmoitié avait pris sa décision de quitter Auderghem dès aujourd’hui. "Après mûre réflexion, il est plus sage pour moi et le club de travailler dans le futur dans un climat serein car avoir des yeux et des oreilles dans le dos n’est pas propice à un travail efficace. J’ai également besoin de me poser calmement après la tourmente de ces dernières semaines et de réfléchir à mes projets privés et sportifs. Je laisse au futur sélectionneur une maison terminée, il ne lui reste plus qu’à y mettre sa décoration personnelle pour aller avec ce groupe fantastique les différents trophées. Je remercie par la même occasion les dirigeants, joueurs et staff qui m’ont aidé d’une aide précieuse pour faire progresser l’équipe."