Camille Muls signe un retour gagnant sur 800 mètres : “J’avais envie de retrouver cette vitesse”

Un retour réussi puisqu’elle a décroché le titre LBFA TC, même si son chrono de 2’12.12 ne la satisfaisait pas. “J’étais un peu stressée pour mon premier 800 m en sept mois. J’avais peur de ne pas tenir jusqu’au bout, du coup je suis partie un peu plus prudemment pour ne pas craquer. Trop prudemment finalement, ce qui m’a mis dans un faux rythme et explique ce chrono dont je ne suis pas satisfaite.”

Malgré tout, ce retour gagnant est de bon augure pour la suite de l’année. “Aller chercher un titre comme celui-là me met en confiance. La semaine prochaine, je participerai à une nouvelle compétition, avec plus de niveau, ce qui me permettra d’aller plus vite. À Louvain-la-Neuve, j’ai dû tirer moi-même la course mais face à une concurrence plus relevée, je sais que je pourrai aller chercher un meilleur chrono.”

Retrouver le 800 m en 2023 était la volonté de la Bruxelloise. “Les entraînements pour le 800 m me manquaient. J’avais envie de retrouver cette vitesse, cette envie et ce rythme dans mes jambes. Je reste une athlète typée sprint et ça me convient mieux que le fond et le 1500 m.”

Camille Muls revient avec des ambitions. “J’aimerais me rapprocher des chronos que je faisais il y a deux ans en outdoor, avant ma blessure.”

"Je veux retrouver ce plaisir aux entraînements pour m'aider à me libérer en compétition."

Elle veut aussi retrouver l’essentiel, ce qui l’anime depuis qu’elle a débuté l’athlétisme. “Je veux retrouver mes sensations, les chronos mais surtout le plaisir en compétition car le moral n’était pas au top ces derniers temps. Quand je vois que les chronos ne sortent pas aux entraînements, ça joue sur mon moral en compétition. Je veux donc retrouver ce plaisir aux entraînements pour m’aider à me libérer en compétition, à enlever ce stress négatif en moi.”