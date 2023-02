Tison après le succès d’Anderlecht dans le Clasico : “Un boost pour la suite de notre saison”

À l’image de leur numéro 20, véritable force tranquille sur l’échiquier mauve, les Bruxelloises ont rapidement retourné en leur faveur une situation compromise, bénéficiant au passage de deux faits de jeu dans le rectangle adverse. “On les a provoqués, ces penaltys”, insistait la milieu de terrain polyvalente. “Nous avons eu la réaction adéquate. On n’a pas laissé le doute s’installer dans nos esprits. C’était un match compliqué, plus encore à 1-0, mais notre force c’est aussi d’avoir conscience en nos qualités. Si nous sommes menées au score, nous savons que le match n’est jamais fini pour autant. Il restait une demi-heure à jouer, c’était plus qu’assez pour refaire notre retard. Nous sommes restées calmes et patientes, cela a payé.”

Le retour de Marie Minnaert n’est pas passé inaperçu dans le jeu déployé par les Anderlechtoises, même si la décision est tombée après le remplacement de la longiligne buteuse flandrienne. “On s’en est sorties au mental aussi”, faisait remarquer Charlotte Tison. “Un match pareil apporte un boost pour la suite de notre saison. On sait jouer au foot, mais le jour où ça tournera peut-être moins bien, nous savons que notre mental peut nous aider à faire la différence. ”

Du jeu, du caractère et des victoires, il en faudra encore d’ici la fin du mois d’avril.

Standard : Damman, Van Eynde (53e Nélissen), Coutereels, Brackman, Marinucci (66e Humartus), Blave, Cordier, Janssens (76e François), Gelders, Fon (76e Catinus), Merkelbach.

Anderlecht : Odeurs, Deloose, De Neve, Colson, Vanwysenberghe, Tison, Vatafu, Minnaert (55e Buabadi), Wijnants, Thornton (74e Toloba), Jacobs (85e Smit).

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Marinucci, Minnaert, Tison, Toloba.

Exclusion : 84e Gelders (2 cj.).

Les buts : 56e Marinucci (1-0), 61e Wijnants sur pen. (1-1), 64e De Neve sur pen. (1-2).