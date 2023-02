MMA : à Belgrade, Nessim Akhdim veut la médaille d’or après l’argent

Le Molenbeekois de 19 ans, membre de la Team Souyouf, ne cache pas son ambition. “C’est la médaille d’or !” lance-t-il, la voix bien affirmée. “Ce ne sera pas facile, d’autant que les deux derniers champions du monde seront présents, mais c’est mon objectif. Et si, au passage, je peux prendre ma revanche sur le Tchèque Patrick Kutil, ce serait encore mieux !”

Nessim Akhdim veut sa revanche sur le Tchèque Patrick Kutil, donné vainqueur par les juges à l'issue de la finale européenne. ©IMMAF

Le 30 septembre 2022, les deux hommes s’étaient affrontés en finale des championnats d’Europe, en Italie. Notre compatriote s’était incliné sur décision partagée.

”Ce verdict me reste encore un peu en travers de la gorge, comme cela aurait été le cas pour lui, je pense, si je l’avais emporté”, indique le Bruxellois, classé n°1 en Europe en -57kg. "Je n’avais pas l’impression d’avoir perdu mais il faut se plier à la décision des juges. Je retiens surtout qu’on a fait une vraie guerre ce jour-là, que notre confrontation était très serrée. Ici le niveau de ces championnats du monde promet d’être encore supérieur. Mais je m’y rendrai de toute façon pour gagner, tout en restant sur mes gardes parce qu’on a parfois des surprises.”

Patrick Habirora et Nessim Akhdim, à leur retour des championnats d'Europe en Italie en octobre 2022. ©D.R.

Quoi qu’il advienne, la trajectoire de ce garçon discipliné et déterminé confirme tout le potentiel détecté en lui alors qu’il n’a découvert le MMA que dans un passé assez récent.

”Je m’y suis mis vers 16 ans et demi, 17 ans, un peu par curiosité”, reprend Nessim Akhdim, qui a pratiqué d’autres sports avant cela. “Depuis mes 4 ans, j’ai fait du karaté, du kendo, de la boxe chinoise et même du basket-ball. En fait, pour mon père, je pouvais faire ce que je voulais sauf du football. (rires) Les sports de percussion me plaisaient mais je voulais aussi essayer les sports de contact, garder les frappes et faire du sol.”

Un garçon talentueux et déterminé. ©IMMAF

Avec les arts martiaux mixtes, l’élève d’Adil Harrar a trouvé sa voie dans le sport, qu’il combine avec des études en éducation physique à la Haute Ecole Francisco Ferrer.

guillement Les championnats d'Europe ont constitué un vrai test pour moi, pour m'évaluer sur la scène internationale.

”Cela n’a pas été facile de s’adapter au début parce que même si j’avais de bonnes bases et une certaine facilité, cela reste une discipline qui a ses propres particularités et ses propres règles”, souligne Nessim Akhdim. “Mais il est vrai que depuis que mes deux victoires en championnat de Belgique, qui m’ont ouvert les portes de l’équipe nationale, tout s’est accéléré. Les championnats d’Europe ont constitué un vrai test pour moi, pour m’évaluer sur la scène internationale, et je m’en suis très bien sorti alors que je ne savais pas, jusque-là, à quoi m’attendre.”

Et le voilà déjà tout naturellement, aujourd’hui, dans la cour des grands, celle où Nessim Akhdim entend bien se faire un nom.

À lire aussi