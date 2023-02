P1: Aïssa Amkouy quitte son poste de T1 du Sporting Bruxelles: "J'y ai vécu des moments fantastiques"

Il se souvient notamment de ces 20 matchs consécutifs sans connaitre la défaite. "Parmi ces bons moments, je retiendrai certainement notre série d’invincibilité qui a commencé en août 2021 et qui s’est terminée en février 2022, soit 20 matchs de championnat consécutifs. Il y a également ce tour final de P1 remporté la même saison en ayant éliminé successivement Grez-Doiceau et Nseth Berchem, alors favoris au moment de les affronter. Ces succès nous ont permis de disputer, pour la première fois de l’histoire du club, un tour final interprovincial dans lequel nous avons terminé troisième."

Si les résultats étaient moins tranchants cette saison, la satisfaction reste de mise. "Durant cette saison-ci, nous avons également été à la hauteur de notre statut en occupant le top 5 tout au long de la saison, passant tout près de remporter la 1ère tranche. Nous avons battu les meilleures équipes de l’élite provinciale (Perwez, Kosova et Saint-Josse). Aujourd’hui encore, et malgré la défaite du dimanche dernier, l’équipe est capable d’aller chercher la montée en D3 amateurs, un objectif que je souhaite de tout cœur aux dirigeants, joueurs et staff."

Et le coach qu'il est d'avoir une pensée pour les dirigeants du Sporting Bruxelles. "Je remercie le Comité du Sporting Bruxelles, et en particulier son manager Monsieur BAN ABDELLAH Mohamed, qui a eu l’audace de me faire confiance en 2019 quand d’autres clubs rejetaient ma candidature sur base de mon inexpérience. J'ai été fier et honoré d’être à la tête de ce groupe de joueurs. Un groupe soudé et qui m’a toujours soutenu à travers sa culture du travail et de la gagne. La cerise sur le gâteau aurait été de terminer la saison sur une montée à l’échelon national mais les conditions n’auront pas permis cela. Je pars néanmoins l’esprit tranquille car je suis persuadé que mon successeur arrivera à tirer le maximum de ce groupe et d’arriver au bout.

Je n’oublie pas de remercier mon excellent staff, polyvalent, proactif et dans l’esprit du club.

Je garderai pour toujours le souvenir d’un club accueillant où il fait bon vivre avec une excellente école de jeunes ainsi que des bénévoles et supporters dévoués. Je continuerai néanmoins de suivre l’évolution du Sporting Bruxelles dans les différentes compétitions qu’il disputera. Il est désormais temps pour moi de vivre de nouvelles aventures. Merci à toutes et à tous..."