Yara Van Ghysegem a brillé en Suède : “Je m’entraîne plus sérieusement et ça se ressent sur le ring”

Cette compétition, c’était The golden girl championship. “Le plus gros tournoi européen, si pas même du monde, consacré uniquement à la boxe féminine. Et c’est la première fois qu’une Bruxelloise remporte cette prestigieuse compétition.”

Les performances de Yara en Suède ne sont pas passées inaperçues. “Elle a gagné assez facilement ses combats et s’est promenée face à la championne d’Europe en titre.”

Yara, elle, a apprécié cette compétition. “C’était un peu difficile au début car je partais combattre pour la première fois sans ma mère et mes oncles qui m’encadrent habituellement. J’ai abordé mes combats avec sérieux et je suis contente de ce que j’ai pu montrer”, nous confie-t-elle.

De quoi confirmer sa belle évolution. “Je m’entraîne désormais plus sérieusement et ça se ressent sur le ring.”

Même le coach national est sous le charme. “Il est fou de Yara. Elle écoute et fait ce qu’il faut pour progresser. Tout le monde est persuadé qu’elle a cinq ans de plus tellement son niveau est avancé. Mais comme on l’a déjà dit, on ne la brusquera pas, la boxe doit rester un plaisir.”

De gros objectifs pour 2023 et le futur

2023 sera remplie d’échéances pour la jeune bruxelloise : championnat de Flandre, championnat de Belgique, compétition, en Pologne et un championnat d’Europe en août prochain en Slovénie. “Yara fait son bonhomme de chemin. Elle est d’ailleurs la première fille à bénéficier de la structure Top Sport Vlaanderen pour la boxe, avec l’objectif de se qualifier pour les JO 2028 et de viser la médaille d’or en 2032”, explique Jean-Christophe. “Je suis prête à aller chercher des titres”, conclut Yara.