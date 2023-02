La finale du Brussels Hill Climb Challenge au Mont des Arts ce dimanche

Et après dix semaines de découvertes, d’efforts, de plaisir et de partage, la grande finale est organisée pour la première fois au Mont des Arts à Bruxelles ce dimanche 12 février, entre 9 et 13 heures. “Sur parcours fermé, avec le soutien de la commune de Bruxelles et celui de la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles.”

L’objectif de cette course mais aussi de l’ensemble du challenge est de mettre en avant le cyclisme dans la capitale et ses alentours. “Cet évènement vise à promouvoir de manière ludique le cyclisme à Bruxelles. Il vise un large public, du plus jeune au plus expérimenté, en se confrontant à son propre temps lors d’un effort de contre-la-montre.”

Un challenge auquel le public a été réceptif, comme le prouvera la finale de ce dimanche et ses 130 participants attendus. Avec au programme la célèbre pente du Mont des Arts, longue de 300 mètres mais dont les 5,1 % devraient faire chauffer les jambes des cyclistes. “Ils s’élanceront toutes les minutes pour un effort solitaire. Une initiation ludique à la compétition pour les enfants est aussi prévue. Un village départ sera aussi prévu, ainsi qu’une cérémonie et un podium pour les vainqueurs de l’épreuve.”

Le Brussels Hill Climb Challenge est organisé par le Brussels Big Brackets (https://brusselsbigbrackets.eu), plus grand club cycliste de la région bruxelloise (350 licenciés). “Notre club se caractérise par la diversité des pratiques proposées, du cyclotourisme à la compétition, en passant par le gravel ou l’ultra-cyclisme, et par la grande diversité de ses membres (en termes de genres, d’âges ou de nationalités).”