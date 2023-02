Sébastien Conte quitte le RSD Jette: "C'était le moment pour moi de faire un pas de côté"

Une décision jamais simple à prendre mais mûrement réfléchie par l'entraîneur. "J'ai beaucoup discuté avec la direction cette semaine, et plus particulièrement avec Steven Meert, le responsable sportif. On a parlé de mon ressenti et après avoir mûrement réfléchi, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était le moment pour moi de faire un pas de côté."

Un départ sans aucune rancoeur, que du contraire. "Je pars en très bons termes avec le club et sa direction. Je n'ai qu'un sentiment positif par rapport à mon aventure à Jette. Un club qui m'a permis de grandir en tant que coach mais aussi en tant que personne. J'ai appris quelque chose lors de chaque saison."

Sébastien Conte s'en va avec quelques bons souvenirs glanés lors de ces trois saisons et demie passées au club. "Ça a été une magnifique aventure. Je ne regrette vraiment rien. Dès le début j'ai été soutenu par la direction, par René Kruys. Ensemble, nous avons obtenu de superbes résultats qui n'auraient jamais été possibles sans le travail de toute une équipe. Je quitte Jette en ayant que des amis."

Il est persuadé que Jette se maintiendra en D2

Un coach persuadé que le groupe actuel n'aura aucune peine à se maintenir en D2. "L'objectif est pratiquement atteint, Jette possède cinq points d'avance sur le premier relégable, le groupe a envie d'atteindre son objectif et il en est totalement capable. Les joueurs afficher la volonté d'y arriver et c'est le plus important. Je resterai leur premier supporter, persuadé qu'ils atteindront leurs objectifs."