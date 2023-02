Ibrahima Diallo remporte une première ceinture : “Cela me tenait à cœur devant mon public”

Pour son premier combat à enjeu (le titre francophone des poids moyens), disputé en huit rounds face au solide Moldave Alexandru Cotofana, le Bruxellois n’a pas été servi par les circonstances avec un changement d’adversaire à la dernière minute et une petite blessure à l’épaule droite qui l’a empêché de s’exprimer pleinement.

”J’en souffrais depuis le début de la semaine et j’ai même hésité à reporter le combat, confie-t-il. Mais cela me tenait trop à cœur de vivre ce moment devant mon public. Je n’arrivais pas à utiliser mon crochet droit mais j’ai malgré tout bien utilisé mon bras avant et, surtout, boxé intelligemment.”

guillement J’ai montré que l’important, c’était la tête et pas la force. La boxe c’est cérébral avant tout.

La prestation du styliste de 24 ans a effectivement été marquée du sceau familial avec beaucoup de déplacements, des esquives, et des coups nets distillés avec à-propos.

Le Bruxellois a d'emblée frappé son adversaire au corps. ©Francis Hendricks

”Mon adversaire avait remporté trois de ses quatre victoires avant la limite, il possède donc une certaine puissance de frappe et la tactique était de feinter, de calculer la distance et d’annihiler son gros point fort, reprend le boxeur ixellois. Ce samedi, on n’a pas vu que c’était un grand frappeur, il ne m’a pas sonné une fois, même s’il y a eu des moments un peu plus brouillons. Comme le dit mon coach : ce n’est que quand tu décides qu’on te frappe, qu’on te frappe. (sourire) J’ai montré que l’important, c’était la tête et pas la force. La boxe c’est cérébral avant tout. Mais j’ai beaucoup travaillé le corps dès le début de combat, en appuyant mes frappes, c’est pour cela aussi qu’il n’a pas trop osé rentrer dedans.”

Les félicitations d'usage après la remise de la ceinture. ©Francis Hendricks

Conseillé par le coach espagnol Carlos Formento, Ibrahima Diallo a eu raison d’avoir confiance en sa préparation, lui qui a facilement tenu la distance. Et s’est finalement imposé très logiquement à l’unanimité des juges (80-73, 80-72, 79-73).

”J’ai montré que j’avais huit rounds dans les pattes et la prochaine étape c’est les dix rounds pour le championnat de Belgique (Ndlr : des super-welters). En espérant que le tenant du titre, Jan Helin, accepte le défi sinon on ira chercher un autre adversaire. Ou alors je me dirigerai vers un championnat du monde Youth. Mais, vu la dynamique dans laquelle je suis inscrit, je ne veux, en tout cas, pas perdre trop de temps à présent…”

À lire aussi