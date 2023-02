Aujourd’hui, les responsables du projet ouvrent une nouvelle section de football en fauteuil électrique à Bruxelles. “Une section ouverte aux personnes atteintes d’un handicap moteur (paralysie, amputation, malformation, et les personnes naines)”, débute Mahmoud Alayyan, le responsable d’A.M.A. Jeunesse Gym.

Proposer à des personnes atteintes d’un handicap moteur de participer à un sport collectif est un véritable défi. “Ce ne sont pas des cours comme les autres. Le but ici est d’intégrer des jeunes en chaise roulante pour qui il est généralement très difficile de pratiquer un sport collectif dans de bonnes conditions. Ici, ils sont volontairement entourés de jeunes de leur âge, atteints d’un handicap moteur, et qui partageront le même but commun.”

Pour pratiquer le football en fauteuil dans les meilleures conditions, les chaises roulantes sont électriques. “En raison de leur handicap, c’est plus pratique et plus facile pour jouer et se déplacer.”

Au-delà de l’aspect sportif proposé, il y a bien d’autres buts poursuivis par l’asbl au travers de ses activités. “Il s’agit de permettre aux participants de s’épanouir et de se libérer grâce au sport. Cela peut passer par une amélioration de la motricité, de la parole ou des relations sociales avec autrui par exemple. Ces compétences seront ensuite très utiles dans leur vie de tous les jours pour être mieux acceptés par la société.”

L’ouverture de cette section est donc une première sur le territoire de Bruxelles-Ville et est ouverte aux personnes âgées de 14 à 40 ans, filles comme garçons.