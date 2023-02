Luc Libert après la défaite de Jette face à Rebecq : “Les joueurs étaient cuits après une heure”

Le deuxième acte allait par contre s’avérer nettement plus poussif dans le chef des Boule et Bill Boys. “Certains joueurs n’ont pas su maintenir le même rythme après l’heure de jeu. Face à un tel adversaire, ce n’était pas suffisant pour espérer grappiller quelque chose. Nous n’avons pas apporté suffisamment de solutions au porteur du ballon. Une remise à niveau sur le plan physique s’impose, mais ce ne sera pas simple à réaliser à ce moment de la saison. Et je ne suis pas sûr du tout de récupérer de sitôt les offensifs indisponibles.”

Pour rappel, Virgone, El Hajjouji et Morais sont toujours blessés, alors que Kalonji a quitté le club et Kragbe était absent cette semaine en raison d’un problème privé. Dans ce contexte délicat, Some a été rappelé à la rescousse. L’ancien attaquant du White Star et du RWDM ne voulait plus évoluer sous les ordres de Sébastien Conte, mais son manque de rythme est flagrant.