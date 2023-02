Dylan Caty avait failli arrêter l’athlétisme, il est devenu champion de Belgique : “Je reviens de très loin”

Mais depuis quelques mois, le sprinteur s’est repris en mains. “Il s’agit de ma première saison hivernale complète depuis pas mal d’années. J’ai réalisé une vraie préparation, je me suis concentré sur la musculation et le travail mental. J’ai beaucoup travaillé la vitesse et la première haie car mon départ a souvent été problématique. Et cela a payé puisque je suis descendu pour la première fois sous les huit secondes.”

"J'en étais arrivé à un point où je me demandais s'il n'était pas préférable que j'arrête l'athlétisme."

Une libération ? “Oui car je reviens de très loin. J’ai aussi eu beaucoup de soucis personnels qui ont perturbé mes performances sur la piste. Aux entraînements, les choses allaient mieux mais je répondais rarement présent lors des championnats. J’ai beaucoup travaillé mon mental et j’ai tout donné pour que ça passe ce week-end.”

Des années au cours desquels le doute s’était immiscé. “Les doutes quant à mon avenir dans ce sport, combinés à la vie de famille, le travail, une séparation, ça n’a pas été facile à vivre. Heureusement, j’ai repris confiance en moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou sur la piste.”

Le titre de champion de Belgique décroché ce week-end doit lui servir de déclic. “C’est un excellent point de départ pour la suite. En réalisant une bonne préparation et en travaillant correctement, je me suis prouvé que je pouvais obtenir des résultats.”

De quoi envisager la saison d’été avec envie et optimisme. “Cet hiver, je me suis mis tête que je devais foncer et voir ce que ça donne. Cet été, j’aurai pour objectif de battre mes records personnels et de m’approcher au plus près des chronos pour me qualifier pour les compétitions internationales. J’ai envie de regoûter à tout ça, de me mesurer à une concurrence solide lors des compétitions.”

Lui qui se dit épanoui au sein du club bruxellois. “Je suis à l’Excelsior depuis 2015-2016. Bruno Schroeven est toujours présent, à l’écoute, prêt à trouver les bons pour vous remonter le moral. Je me sens très bien dans ce club.”