Philippe Wayenbergh quittera le Crossing au terme de la saison : “La fin d’une belle aventure approche”

Cinq saisons au cours desquels l’entraîneur aura vécu de grands moments avec le Crossing. “C’est la fin d’une belle aventure au cours de laquelle nous aurons joué chaque année pour obtenir un prix. Lors de ma première saison nous avons gagné la coupe de Brabant et terminé 3e en P1. L’année suivante, nous avons été champions de P1. Nous avions ensuite bien débuté l’aventure en D3 avec un 10 sur 12 mais le Covid est passé par là. La saison dernière, nous avons terminé deuxième avec une demi-finale du tour final et puis tout le monde sait ce qu’il s’est passé. C’est dommage car nous serions peut-être en D2. Et puis cette saison, nous nous battons toujours pour décrocher un ticket pour le tour final.”

S’ił ne prolongera pas l’an prochain, pas question pour Philippe Wayenbergh de ne pas se montrer concerné ou de perdre son envie de gagner. Mais pour ça, son équipe doit faire preuve de plus de régularité et ne plus reproduire ce qu’elle a fait à Gosselies le week-end dernier. “J’attends une réaction après cette deuxième mi-temps où nous avons été inexistants. Nous devons montrer que mentalement, nous sommes forts. Nous devons également arrêter de montrer deux visages différents dans un même match. C’est un point que les jeunes joueurs du groupe doivent améliorer.”

Reste à voir quel visage le Crossing montrera ce samedi lors de la réception de Jodoigne. “Tout le monde se rappelle des circonstances rocambolesques de notre défaite au match aller. Mais le plus important, c’est de prendre les trois points pour rester dans la course au tour final.”

Erdal Sevik: "Je veux participer au tour final"

Erdal Sevik, le président du Crossing, salue le travail réalisé par Philippe Wayenbergh. "Nous nous séparerons en bons termes à la fin de la saison. Nous avons vécu de bonnes choses ensemble, c'est un bon entraîneur, il a peut-être besoin d'un nouveau challenge. Nous continuerons ensemble jusqu'à la fin de la saison, en espérant que les résultats suivent. Pour la saison prochaine, nous avons déjà discuté avec un ou deux coachs mais rien n'est encore acté."

En attendant, l'homme fort du club schaerbeekois attend des résultats de son équipe. "Je veux que tout le monde se montre concerné et chacun partage le même but, celui de décrocher une participation au tour final en fin de saison. Ceux qui n'y croient pas peuvent arrêter, car je veux que tout le monde se batte jusqu'à la dernière journée."