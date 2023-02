Jodoigne arrache un point sur le fil au Crossing

Seulement voilà, comme trop souvent cette saison, les Schaerbeekois se sont éteints après le repos, face à des Jodoignois qui ont eu la bonne réaction et ont décidé de remonter sur la pelouse avec de meilleures intentions. “Comme les gars l’ont dit dans le vestiaire à la pause, nous avons trop respecté notre adversaire durant la première période”, précise Steve Dessart, le coach des Jodoignois.

Il n’y en a alors plus eu que pour Jodoigne, qui a pris le dessus à tous les niveaux. Et ce qui devait arriver, arriva. À la 94e, sur un ultime coup franc, Mokoka profitait de la passivité de la défense locale pour arracher l’égalisation. “Le Crossing nous a fait mal en première mi-temps mais il n’a plus existé après la pause. Les joueurs peuvent être fiers de leur réaction et considérer ce partage comme une victoire.”

Dans le camp adverse, Philippe Wayenbergh ne pouvait que constater un problème sur phases arrêtées qui se répète semaine après semaine. “Cette saison, nous avons encaissé plus de 50 % de nos buts sur des phases arrêtées. Face à Jodoigne, tout le monde a vu le trou laissé par ma défense au premier poteau et l’adversaire en a profité. C’est un problème récurrent, qui nous a déjà coûté énormément de points cette saison, que l’on explique par des fautes bêtement commises et un manque de concentration dans le rectangle. Si les consignes ne sont pas respectées, c’est difficile de résoudre ce problème.”

Steve Dessart, lui, se félicitait de la bonne montée au jeu de Mokoka, le sauveur du jour. “Je suis très content de l’apport des réservistes et suis également très heureux pour Isaac. Il n’a plus été repris ces dernières semaines mais il s’est montré aux entraînements. Il est monté au jeu avec beaucoup de volonté et a fini par nous offrir ce point.”

Un point plus que symbolique. “J’attendais une réaction du groupe et je l’ai eue. Si on continue de jouer comme ça, on ne doit pas se tracasser pour la suite.”

Crossing – Jodoigne 1-1

Crossing : Vlogaert, Roisin, Op ‘T Eynde, Malela, Bandama, Muray (80e Farin), Mabika, Mukota, Mbenti (86e Kinkela), Monamay, Nzinga (78e Kamagate).

Jodoigne : Bronckart, Lallemand, Sylla, Puttemans, Vanheukelom (80e Abdelouahed), Azzouzi (88e Berisha), Pohl, Reuter (70e Mokoka-Moleka), Congosto (80e Mirabile), Njouokep, Cassange.

Avertissements : Muray, Bandama, Mukota, Vanheukelom, Pohl.

Arbitre : M. Braley.

Les buts : 27e Mukota (1-1), 90e+4 Mokoka-Moleka (1-1).