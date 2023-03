Comme chaque année, quelques grands noms du football européen seront de la partie : Juventus, PSG, Chelsea, Atletico Madrid, Ajax, Benfica… mais aussi deux petits nouveaux, à savoir Arsenal et l’Olympiakos. Pas de Machester City par contre. “Nous sommes heureux d’accueillir Arsenal et l’Olympiakos pour la première fois et fiers de pouvoir compter à nouveau sur la présence de quelques grands clubs européens. Manchester City avait traîné à répondre et le tournoi était ensuite complet. Je dirais, sans prétention, que nous avons désormais un statut qui nous permet de refuser de gros clubs européens”, confie Thierry Forton, qui porte le projet depuis plus de 20 ans.

Lorsqu’il a lancé le tournoi pour la première fois, Thierry Forton était loin de s’imaginer que le plateau deviendrait aussi étincelant au fil des années. “Quand j’ai lancé le tournoi, je m’étais dit que je m’arrêterais lorsqu’un club pro y participerait. Monaco et Nantes se sont inscrits dès la première année. J’ai alors dit que j’arrêterais quand l’OM enverrait une équipe. 18 ans après la première participation des Marseillais, je suis tout là”, sourit-il.

Sans jamais se reposer sur ses lauriers. “Je me remets constamment en questions pour essayer d’améliorer le tournoi chaque année. On apprend de nos erreurs aussi, tout comme nous sommes à l’écoute des clubs. C’est notamment pour ça que nous avons instauré une nouvelle règle cette année : fini les buts du milieu de terrain, pour marquer, il faudra franchir une certaine limite dans la zone offensive.”

Après plus de 20 ans, l’énergie des organisateurs est toujours la même, portés par les louanges affluant au terme de chaque édition. “Célébrer notre 20e édition est une grande fierté. Et comme je le répète chaque année, une telle organisation ne serait pas faisable sans une armée de bénévoles derrière. Ce que réalisent ces gens avant et après le tournoi est juste magique.”

Un anniversaire fêté comme il se doit

Malgré la crise économique, les organisateurs ont souhaité mettre les petits plats dans les grands pour cette édition anniversaire. “Tout ayant augmenté autour de nous, comme les hôtels ou les billets d’avion, nous nous sommes posé beaucoup de questions mais nous n’avions pas envie de revoir le budget à la baisse pour cette édition anniversaire. On a cherché des solutions et l’une d’elles est d’augmenter le nombre d’équipes en U8 et en U9, passant de 72 à 80 pour la phase finale. Plus d’équipes, c’est plus de gens qui consomment et donc plus de rentrées, de quoi couvrir l’augmentation des frais.”

Le tournoi se renouvelle

Avec plus d’équipes, les deux terrains du Crossing seront utilisés et la formule des tournois U8 et U9 est revue. “Il y aura 16 groupes de 5 équipes. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 1/16e de finale. Les 16 gagnants joueront alors la Brussels European Cup pour les places de 1 à 16. Les 16 perdants seront versés dans un tournoi Champions League à élimination directe. Les 3e de groupe joueront l’Europe League, les 4e la Conférence League et les 5e la Coupe de Belgique, trois tournois à élimination directe.”

À noter qu’une équipe féminine du White Star jouera le tournoi U9 alors qu’un tournoi 100 % féminin sera organisé pour les U13 et U16 le 30 avril.