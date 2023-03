Le MMA Bushido revient à Kraainem pour “rencontrer le public bruxellois”

L’objectif des organisateurs est de proposer des événements récurrents. “Nous en proposerons un troisième au début de l’automne et par la suite, l’objectif sera d’en organiser trois à quatre galas par an.”

Gökhan Yildizli et son équipe le savent, Bruxelles regorge de talents. “Il y a pas mal de combattants de haut niveau en Belgique et notamment à Bruxelles. Pour le gala du 11 mars nous aurons d’ailleurs un Belge dans le main event de la soirée. Mohamed El Bouchaibi, qui a fait ses grands débuts dans le MMA lors de notre gala du 19 juin dernier, où il avait gagné par KO, affrontera un Turc très expérimenté. Face à un adversaire qui compte une vingtaine de combats à son actif, il se voit proposer un sérieux test qui pourrait lui permettre de franchir un cap. Il est originaire de Vilvorde, tout comme le co main eventer, Alain Van De Merckt, qui affrontera un Tchèque.”

D’autres Belges seront de la partie, comme la Brabançonne Hélène Connart, spécialiste du pieds-poings et qui fera ses grands débuts en MMA. “Hélène avait affronté une Grecque d’origine albanaise lors d’un combat de pieds-poings en mai dernier à Wavre. Ça avait un combat de haut niveau et Hélène compte bien prendre sa revanche, cette fois-ci avec des gants de MMA.”

Un gala organisé au Kraainem Sport&Event Village (ouverture des portes à 17h, premier combat à 18h), à ne pas manquer donc. “Nous revenons à Kraainem pour confirmer le succès du premier gala, avant d’espérer pouvoir partir à la conquête de salles plus grandes. Mon objectif est d’offrir un bel avenir au MMA belge et à ses combattants.”