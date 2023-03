Une nouvelle occasion de prendre ses distances avec la zone rouge. “Nous sommes dans une opération maintien avec un six sur six tout à fait mérité qui nous a fait du bien. Depuis le début du second tour, nous produisons de très bonnes prestations, avec du contenu mais aussi des résultats. Nous avons retrouvé la confiance mais attention, la rencontre de dimanche contre Waremme a tout du match piège. Face à une équipe qui semble n'avoir plus rien perdre, il faudra faire preuve de concentration et ne pas flancher. Nous savons vers quoi nous devons aller et nous comptons mener notre mission à terme”, explique le coach de Ganshoren.

Contrairement au premier tour, Ganshoren est enfin parvenu à ajouter les résultats au beau jeu. “Hormis trois rencontres où nous n’avons pas été à la hauteur, tous nos adversaires nous disent que nous mériterions de nous trouver dans le Top 6. Nous proposons du jeu, le contenu est là et nous sommes enfin récompensés pour notre travail. Je sens un groupe focalisé à 100 % sur l’objectif, qui doit poursuivre dans cette voie et ne jamais calculer. Il reste 11 matchs à disputer, c’est énorme, à nous d’aborder les rencontres les unes après les autres.”

Et se rassurer définitivement. “Nous voulons regarder vers le haut, terminer le plus haut possible. Finir entre la 4e et la 8e place est notre ambition de fin de saison.”