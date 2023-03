Vous l’aurez compris, ce Ganshoren-Waremme ne laissera pas un souvenir impérissable dans la mémoire des courageux spectateurs venus assister à cette rencontre sans spectacle. Encore moins pour les sympathisants du club local puisque leurs couleurs ne sont même pas parvenues à faire chauffer les gants du portier adverse. “Ça a été un mauvais match, une prestation pas à la hauteur”, reconnait Michel Delph, l’entraîneur de Ganshoren.

Pourtant, les Bruxellois restaient sur un joli six sur six, avec du beau jeu proposé. “La prestation de ce dimanche ne correspond pas à ce que nous avons montré depuis le début du deuxième tour. Nous n’étions pas bons, ça manquait de rythme. Peut-être qu’il y avait une pointe de stress dans le chef de mes joueurs qui aimeraient être rassurés le plus vite possible. Nous ne sommes pas parvenus à nous créer d’occasions nettes, eux non plus, c’était un véritable match de bas de tableau, un peu ennuyant. Et un score logique car aucune équipe n’a de quoi revendiquer les trois points.”

D’un côté comme de l’autre, les deux formations ont bien tenté de porter le danger dans le rectangle adverse mais cela manquait clairement de précision et de qualité. “Nous avons obtenu des situations mais pas d’occasions. Quand vous partez en contre à trois contre deux et que vous ne parvenez pas à cadrer une frappe, vous pouvez clairement parler de match sans.”

À tel point que, malgré l’avant-dernière place de son adversaire, Michel Delph se contentait de l’unité prise. “Nous sommes bien avec un point. Dans notre situation, chaque unité compte, que ce soit face à Seraing, Solières ou Waremme. Prendre un point quand vous n’êtes pas en grande forme, cela reste un des rares motifs de satisfaction.”

"J'ai vu certains éléments fatigués. Il n'y avait pas l'énergie habituelle."

Bien revenu dans le parcours ces dernières semaines, Ganshoren a accusé le coup ce dimanche. “Les joueurs ont consenti beaucoup d’efforts depuis le début du mois de janvier. Et comme notre effectif n’est pas très large, j’ai vu certains éléments fatigués. Il n’y avait pas l’énergie habituelle.”

Aux Ganshorenois d’oublier au plus vite cette prestation pour se concentrer sur la suite de la saison. “Il reste dix matchs à disputer, il ne faut pas trop regarder ce qui se passe en bas. Nous sommes sur un bilan de 7 sur 9 qui reste positif dans notre situation, même si nous aurions dû prendre trois points face à une équipe comme Waremme.”

Ganshoren : Suederick, Zaanan (81e Famo), Camara, Kombi, Tchoutang, Van Landschoot (52e Laroussi), Serme, El Ghraichi (70e Scholl), Zeroual, Millet, Dassy.

Waremme : Lemire, Saint-Mard, Gueye, Lapierre, Rion, Angiulli, Dichiara, Laruelle, Deflandre (46e Lucania), Merchie, Etienne (74e Julin).

Arbitre : M. Massaki.

Avertissements : Dassy, Lucania.