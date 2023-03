P2B : Fabio Magnoni ne fera pas partie du futur staff d’Auderghem

Fabio Magnoni a pris sa décision. Quel que soit le verdict de cette saison avec une montée – ou non – en P1, il ne fera plus partie du staff de l’équipe première la saison prochaine. “Les négociations n’ont pas abouti, détaille l’intéressé. Cela fait plus d’un mois qu’on en discute mais on n’est pas parvenu à établir un climat de confiance avec Christophe Mortier pour travailler ensemble. Maintenant, le club aimerait me conserver mais je ne sais pas encore dans quelle fonction.”

En attendant, il y a une saison important à terminer “et je ferai le maximum pour qu’Auderghem soit en P1 la saison prochaine, assure Magnoni, le T2 de Jean-Claude Delmoitié qui a pris le relais de son T1 il y a quelques semaines. Cinq garçons ont prolongé et pour eux, mais surtout pour tout ce que l’on a créé cette saison, avec des liens d’amitié très forts dans le vestiaire, on veut aller au bout.”

Manifestement, le calme est revenu après la tempête au bout de la E411. “L’arrivée de Mortier et le départ de Jean-Claude (Delmoitié) ont fait du bruit mais on a récupéré un vestiaire plus serein et Auderghem est armé pour bien terminer une saison qui se jouera sur des détails.”

En tête du classement avec un point sur Waterloo, vainqueur de la deuxième tranche qui lui assure au minimum une participation au tour final et une demi-finale de la Coupe de Brabant à disputer dans dix jours à Evere, les voyants sont tous au vert à Auderghem. “C’est vrai mais il n’y a encore rien de gagné. Waterloo possède une très belle équipe alors que Saintes n’a pas dit son dernier mot. Après notre défaite contre Braine B, on comptait 4 points de retard sur Saintes et 2 sur Waterloo et personne ne misait un centime sur Auderghem mais les choses ont évolué et, pour moi, quitter le groupe sur une montée serait génial.”

Reste maintenant à savoir si Auderghem est prêt à faire le pas vers la P1… “Oui, assure encore Fabio Magnoni. Le club est bien structuré et prêt à monter. Les ambitions sont là et vu les premiers transferts, Auderghem aura son mot à dire en P1. Ce serait dommage de rester en P2 mais le club s’y est aussi préparé, conscient que ça peut arriver.”