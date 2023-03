Anas Messaoudi tête d’affiche du gala All Eyez on Brussels 8

L’un des autres grands événements de la soirée sera le retour de son frère Nabil Messaoudi sur le ring. Après des ennuis avec la justice, le revoilà dans l’arène. Un retour que les organisateurs souhaitaient et pour lequel ils se sont longuement battus. “Nous sommes restés longtemps dans le flou quant à sa participation ou non au gala. Il fallait d’abord qu’il puisse se libérer pour pouvoir reprendre les entraînements, ce qu’il a pu faire il y a à peu près un mois. Ce combat a été confirmé à la dernière minute nous voulions absolument avoir Nabil sur la carte.”

On retrouvera également de nombreux boxeurs bruxellois sur la carte des combats amateurs. “C’est important de continuer à mettre en avant les boxeurs bruxellois. C’est l’essence même de notre gala.”

Une huitième édition attendue par le public et pour laquelle il est encore possible d’acheter des billets sur le site de l’événement (www.eventbrite.com). “Le gala grandit édition après édition et on sent un réel engouement pour notre organisation. Nous sommes devenus une référence en matière de boxe anglaise à Bruxelles. Même si ce n’est pas toujours simple d’organiser de tels galas, nous avons à cœur de faire les efforts nécessaires pour proposer de bons combats au public. Nous sommes ravis de la carte et avons hâte de voir ce que vont nous proposer les boxeurs dans le ring samedi.”