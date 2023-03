Fayçal Laït : “Nous sommes les outsiders de la Coupe”

En effet, la P1 qu’il coache évoluera au même moment en demi-finale de coupe de Brabant sur le terrain neutre de l’Ecole Européenne à Ixelles. Ce sera face au Speedy Mont-Saint-Guibert.

”Ce sera le coach Mike (NdlR : Ona Embo) qui me remplacera. Depuis qu’on a repris l’équipe, on a essayé d’installer une philosophie qui s’appuie sur un groupe plutôt que des individualités. Alors oui, ça peut prendre du temps mais c’est en train de prendre forme. On a encore du travail mais d’ici la fin de championnat, on a encore une belle marge de progression.”

Cette demi-finale de Coupe n’est donc que du bonus pour le jeune groupe bruxellois. L’absence de Bilal Vancoppenolle qui a rejoint les rangs de la TDM2 de Loïc Van der Meiren et qui sera réglementairement empêché d’évoluer en Coupe provinciale devra être compensée par la force du groupe : “Quand je vois les quatre équipes qui composent ce dernier carré des demi-finales, je pense qu’on en sera l’outsider. Si, à côté de nos qualités de vitesse et d’athlétisme, on fait un match malin et lucide, on est capables d’embêter tout le monde.”

Le RIV, 5e en championnat, peut aussi nourrir des ambitions de tour final. “Aucun objectif particulier n’a été fixé par le comité. Le principal est de créer une équipe et de développer du bon basket. Nous sommes l’équipe la plus jeune de la P1. Avec coach Mike, on a essayé de donner un cadre à cet enthousiasme. À ce niveau, l’expérience fait souvent la différence. On continue à prendre les matchs comme ils se présentent”, conclut Fayçal Laït.