La première partie des demi-finales de la Coupe se déroule ce week-end à Ixelles

Contacté, le Comité Provincial Bruxelles Brabant wallon a expliqué qu’après plusieurs appels, une seule candidature leur était parvenue pour organiser ces demi-finales. L’École Européenne a déjà organisé des événements sportifs d’envergure et a rétorqué qu’une journée normale de championnat au niveau de ses équipes de jeunes était similaire en matière de mobilité.

Sur le plan sportif, chez les Dames, le Canter Schaerbeek, auteur d’un doublé récent Coupe – Championnat qui a envoyé ses dames en Régionale 2, est parvenu à hisser une nouvelle équipe en demi-finale de Coupe. Ce sera ce dimanche (16h45) face à l’ASA Saint-Hubert, finaliste de l’épreuve l’an dernier et qui donc avait perdu face aux Schaerbeekoises. L’autre demi-finale (Genappe-Lothier – Castors Braine) a lieu le samedi 18 mars. En l’absence d’Ottignies, grandissime favori de l’épreuve qui a écopé d’un forfait administratif en Coupe pour avoir aligné une joueuse de la P1 quelques minutes en R2, les favoris seront les Castors Braine.

Chez les Messieurs, Royal IV Brussels – Speedy Mont Saint-Guibert a lieu ce samedi (19h00). Canter Schaerbeek – Uccle Europe est prévu dimanche prochain. Ce quatuor réunit les meilleures équipes de la saison. Capable de tout et n’ayant peur de rien, la jeunesse bruxelloise du RIV compte bien rudoyer le Speedy en matière de rythme et d’intensité. Du côté guibertin, l’effectif expérimenté est annoncé au complet et désireux de rallier la finale, comme il y a 10 ans.

Il faudra pour cela passer également sur le corps du Canter, impressionnant de maîtrise, de rigueur, d’énergie et qui domine la P1 de la tête et des épaules : 18 victoires, 1 défaite.