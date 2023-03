2000 personnes attendues pour Fight 4 Respect 6

Il y aura même du MMA dans ce gala consacré au kickboxing. “Nous aurons un combat professionnel en MMA. Pourquoi ? Car le MMA a été récemment reconnu par le ministère des sports en Francs et que nous voulons contribuer à sa reconnaissance en Belgique. Ce combat sera une première pour nous, on va voir ce que ça va donner.”

Une chose est certaine, il y aura du monde, beaucoup de monde samedi soir dans la salle anderlechtoise. “On attend 2000 personnes”, se réjouit Mohamed Benyaich.

Un succès que l’on doit notamment à Haroun Dahri, un jeune qui s’est lancé dans l’organisation de galas. “Haroun est un véritable moteur. Il est très connu sur les réseaux sociaux et il est parvenu à instaurer une nouvelle dynamique dans nos événements. Je suis d’ailleurs très fier de voir que lui et son équipe, malgré leur jeune âge, sont très motivés, consciencieux et professionnels dans leurs organisations. On sent une transmission de savoir-faire entre ma génération et la leur.”

Et Mohamed Benyaich de se montrer présent si besoin. “On est surtout là pour les cadrer sur certains points et les aider au niveau administratif. Mais pour le reste, ces gamins ont prouvé qu’ils savaient organiser de beaux et grands événements.”

Des jeunes à l’organisation qui permettent aussi de faire éclore de nouveaux talents. “Ils connaissent mieux les combattants de leur âge et cela offre de nouvelles possibilités de se montrer pour de jeunes combattants. Ils dénichent des talents et ensemble nous essayons de les emmener le plus haut possible.”