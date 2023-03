La NSB Fundaçao a organisé des stages en Guinée : “L’objectif a changé mais le football reste le moteur”

Il y a quelques jours, le Bruxellois était en Guinée où il a poursuivi le développement de son projet. “Après quatre années de pause en raison du Covid et d’un coup d’État en Guinée, nous avons enfin pu reprendre nos activités en Afrique. Nous nous sommes rendus en Guinée où nous avons donné des entraînements à près de 150 enfants à Conakry et puis à Pita. Des enfants contents de nous voir et avec lesquels nous avons bien travaillé. J’ai profité de ce voyage pour rencontrer Béa Diallo, le ministre des sports afin de lui proposer un projet pour les jeunes en Guinée. Ce serait une belle chose de pouvoir le faire aboutir.”

Ce projet, il concerne le football et il est déjà établi dans la tête de Jason Nsimba. “Ce que j’aimerais mettre en place avec le ministre des sports, ce sont des stages publics gratuits pour tous les enfants. Et en parallèle, des stages privés, dans les clubs et les académies auxquels nous pourrions apporter notre expertise.”

Jason Nimba et les jeunes. ©DR

Développer la formation, la rendre accessible à un maximum de jeunes et l’encadrer au mieux, voilà ce que Jason Nsimba aimerait mener à bien. “Je me dis que l’on pourrait mettre en place un vrai système de formation. En Afrique, surtout dans les capitales, on retrouve des jeunes en train de jouer au football à pratiquement chaque coin de rue. Des gens essaient d’encadrer ces jeunes dans la rue mais ils n’ont pas spécialement de formation ou la pédagogie pour les encadrer au mieux. C’est surtout du travail d’autodidacte, fait avec les moyens du bord mais auquel nous pourrions apporter un certain cadre, bénéfique pour les jeunes comme pour les formateurs.”

"Aller en Afrique pour le football c'est bien, mais il y a bien plus à faire."

Car comme le Bruxellois a pu le constater sur place, il y a énormément de talent en Afrique. “C’est un véritable vivier de jeunes talents qui ne demande qu’à être encadré.” Et pas qu’en Guinée. “En septembre, nous organiserons le même type de stages en Côte d'Ivoire et puis nous irons en Angola en décembre. Il est important pour nous de découvrir de nouveaux horizons et de tenter d’apporter notre expertise dans différents pays africains.”

Des très jeunes très appliqués. ©DR

Une mission sociale enrichissante

Au-delà du football, Jason Nsimba et la NSB Fundaçao poursuivent un autre but, social celui-là. “Aller en Afrique pour le football c’est bien, mais il y a bien plus à faire. Lors de mes voyages, ça me tient à cœur de faire une action sociale sur place. Grâce aux dons reçus, nous avons pu acheter des denrées alimentaires pour l’orphelinat Hakuna Matata à Conakry mais nous avons également livré des fournitures scolaires dans un autre orphelinat à Pita. Des fournitures récoltées par l’Institut de la Sainte-Famille d’Helmet à Schaerbeek.”

Une mission gratifiante, qui touche le Bruxellois à chacun de ses voyages. “C’est très enrichissant. Ça permet de relativiser beaucoup de choses aussi. Quand vous voyez comment un plumier peut rendre un enfant heureux, vous vous dites que vous devriez arrêter de vous plaindre sur certaines choses car il y a bien pire ailleurs. Cette approche de mes voyages en Afrique est très gratifiante et j’espère y retourner souvent pour poursuivre ces actions. Nous organiserons d’ailleurs une soirée de gala le 30 avril au Birmingham Palace afin de récolter des fonds pour soutenir nos futurs projets.”