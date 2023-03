La place dans le dernier carré du Canter n’étonne pas le DT. “Le travail réalisé par le groupe P1 est énorme. Les matchs de coupe AWBB en début de saison contre des équipes R2 et R1 ont démontré le haut potentiel du groupe. L’envie de progresser et de travailler est toujours présente. Au niveau des jeunes, les plus méritants participent aux entraînements P1. Certains d’entre eux sont repris pour les matchs. À eux de confirmer. Le Coaching Staff de la P1 est très attentif à l’évolution de ces jeunes. Nous avons beaucoup d’échanges sur les générations suivantes ainsi que sur l’amélioration de la formation au Canter.”

Christophe Locht a mis en place une structure sur l’organisation des séances d’entraînement et quelques principes de jeux simples qui évoluent en fonction des catégories d’âge. “Nous souhaitons accompagner nos coachs dans leur développement afin de pérenniser notre enseignement basket. Je suis content de voir que beaucoup de joueurs sont intéressés par le coaching. Ils ont l’ADN du Canter. Ceci dit, la marge de progression est énorme, nous nous maintenons en U21 régionaux mais en étant loin au niveau de la manière. Concernant les élites provinciales, les résultats sont magnifiques mais nous ne devons pas nous reposer dessus. Nous devons déjà penser à l’étape suivante et j’espère à très court terme la montée en régionale.”

Christophe Locht essaie d’imposer une méthode de préparation. “Je n’ai pas le match à venir en point de mire mais le développement de chaque joueur sur l’ensemble des années qu’il passera chez nous. Individuellement, le joueur doit être au maximum en contact avec le ballon. Collectivement, il doit être mis en opposition le plus rapidement possible afin de lire et réagir. Tout cela avec une intensité maximum.”