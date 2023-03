Un doublé Coupe-Championnat pour le Canter ?

Après la section féminine l’an dernier, le président Alain Lenglez rêve de voir la P1 Hommes réaliser le doublé Coupe – Championnat cette saison. Si c’est très bien parti en championnat et qu’on ne voit pas qui viendra rafler les lauriers sous le nez et la barbe des Schaerbeekois qui ont trois défaites de moins que leur plus proche poursuivant (avec 7 matchs à jouer), c’est en général une autre affaire en Coupe. Sur un seul match qui se déroule sur terrain neutre (à Ixelles) avec pas mal de public et un adversaire dans la peau de l’outsider, tout est possible.