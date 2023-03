Dans la finale 100 % Brabant wallon entre pensionnaires de P1, Perwez a pris le dessus sur Genappe pour s’imposer 3-0 grâce à des buts de Benazzi, Larotonda et Gajanovic. "C'était un chouette match entre deux équipes qui se valent et nous avons su mettre nos occasions au fond aux bons moments. Nous avons bien géré nos temps forts et nos temps faibles et ce but avant la pause a déstabilisé Genappe. Nous sommes maintenant en finale avec l'intention de la gagner même si c'est vraiment très dommage de devoir la jouer sur un terrain de P3", glisse Anthony Benazzi.

Dans l’autre demi-finale 100 % bruxelloise, le suspense fut plus présent. Les Auderghemois menaient 0-1 à la pause mais l’AFC Evere renversait la situation dès le retour des vestiaires en l’espace de deux minutes. Finalement, Auderghem revenait dans la partie et parvenait même à reprendre les commandes pour s’imposer 2-3 et décrocher sa place en finale. “La solidarité du groupe nous a permis de faire la différence alors que nous étions menés 2-1. La fin de match a été très tendue, Evere a poussé et n’aurait pas volé une égalisation. Nous sommes heureux de cette qualification pour la finale”, se réjouit Fabio Magnoni pour Auderghem.

La finale s’annonce donc explosive entre Perwez et Auderghem puisque plusieurs joueurs de Perwez ont déjà signé à Auderghem pour la saison prochaine…

Chez les dames, Jodoigne s'est défait de Mont-Saint-Guibert (2-1) et affrontera l'Union, victorieuse au White Star (1-3), en finale.