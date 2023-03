La fête offensive du Léo face à Manage : “Nous ne lâcherons rien”

“On avait besoin de ça, souriait Michaël Alain Robisson, T1 en l’absence de Georges Sakalis. J’avais insisté sur le fait d’oser jouer. Actuellement, nos joueurs ont plus de mal psychologiquement que footballistiquement. Ils ont prouvé dans cette rencontre qu’ils pouvaient afficher un esprit d’équipe et de battant. Ce n’était pas évident mais ils l’ont fait avec du caractère et de la patience. À partir du moment où ils gagnent leur combat contre eux-mêmes, ils sont capables de beaucoup de choses.”

Les Bruxellois n’ont tout de même pas eu la tâche facile face à une équipe manageoise très jeune et séduisante offensivement. Heureusement, le Léo réussissait à rendre la pareille sur le front de l’attaque avec sûrement leur plus belle partition offensive de la saison. À l’image de Leandro Zorbo et Roddy Kambala, auteurs tous deux d’une grosse prestation.

“C’était surtout concret devant pour une fois, soulignait le coach. On rentre à la mi-temps avec 4-5 occasions franches. Les dernières semaines, nous n’avons pas eu cela sur un match complet. J’avais peur qu’avec la carte rouge de Manage, ils s’envolent tous vers l’avant pour au final se faire piéger. Mais ils se sont montrés patients, le bloc est resté en place et ils ont su parfaitement travailler leurs offensives.”

Avec cinq matchs restants, le Léo n’est toujours pas mathématiquement relégué. Un espoir persiste donc de ne pas faire l’aller-retour en P1 même si la tâche sera compliquée avec des prochaines échéances contre de gros morceaux (ndlr : Mons, Onhaye ou encore Tournai…).

“On avait dix finales où nous devions aller chercher des points. Nous avons fait plusieurs faux pas. Mais tant qu’au niveau des chiffres c’est encore possible nous nous devons d’y croire. Ce seront cinq rendez-vous qui devront tourner en notre faveur. Mais il ne faut pas se leurrer et regarder les adversaires qui arrivent. Cela n’empêche pas que nous ne lâcherons pas la grappe, c’est sûr et certain.”