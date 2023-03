Des craintes qui se confirmaient rapidement sur le terrain avec une domination visiteuse dès les premiers instants de la partie, même si De Marree parvenait à empêcher un envoi de Lwangi de franchir la ligne. Ce n’était que partie remise, car un nouvel effort du véloce Lwangi permettait à ce dernier d’offrir le but d’ouverture à Crame. Namur pouvait se permettre de contrôler les débats et hormis un envoi non cadré de Crame, les occasions de vibrer se faisaient plus rares.

« Durant la mi-temps, nous avons essayé de remettre certaines choses en place, déclarait après coup Luc Libert, le mentor local. Mais la sortie sur blessure de Morais de Almeida qui survenait après celle, survenue en première période, de Sylla, a encore rendu la tâche de mes joueurs plus compliquée. »

D’autant que le RSD perdait ensuite De Marree, exclu pour avoir accroché Lwangi dans le rectangle. Une faute inutile, car ce dernier transformait le coup de réparation qui s’ensuivait. Les hommes de l’ex-Unioniste Cédric Fauré gâchaient ensuite plusieurs occasions de corser l’addition, mais Luc Libert retenait surtout, outre les deux nouveaux blessés, la résignation trop rapide de ses troupes. « Les joueurs n’ont pas gagné assez de duels et quand ils y parvenaient, ils ne se projetaient pas suffisamment vers l’avant. Finalement, ils ont été plus dangereux en infériorité numérique. »

Jette : D’Alberto ; Alves, Kaleba, De Marree, Camara ; Cruz Dos Santos, Nzayadiambu, Sylla (31e Virgone), Necipoglu ; Some (68e Belabed), Morais de Almeida (49e Mungongo).

Namur : Tonnet ; Baudot, Vander Cammen, Ghaddari (46e Valcke); Dheur, Eloy, Bakija (68e Detienne), Khaida (68e Largo), Rosmolen (63e Olejede) ; Lwangi, Crame.

Arbitre : M. Louai.

Avertissement : Vander Cammen.

Exclusion : 60e De Marree.

Les buts : 20e et 56e Crame (0-1 et 0-2), 61e Lwangi sur pen. (0-3).