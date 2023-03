Schaerbeek a pourtant bien commencé la partie. Après dix minutes de jeu, Farin a même pensé donner l’avantage à son équipe sur une tête finalement hors-jeu. L’ouverture du score s’est alors produite une minute plus tard de l’autre côté lors d’un face-à-face perdu par Vlogaert. Mais le Crossing a continué à pousser et Nzinga a rapidement remis les compteurs à zéro.

Mais après la pause, les visiteurs se sont directement montrés plus offensifs. Le fruit de leurs efforts n’a d’ailleurs pas tardé à arriver puisque seulement trois minutes après la reprise, ils ont obtenu un penalty sur une légère faute du défenseur schaerbeekois. “Pour moi, il n’y a pas penalty. C’est épaule contre épaule. Ça met une hypothèque sur la rencontre en plus. On a mis du temps après pour revenir dans le match”, signale le T1 du Crossing. Une période de vide qui s’est arrêté à quinze minutes de la fin de la rencontre. Schaerbeek a enchaîné les actions offensives, mais c’est finalement Mbenti qui a limité la casse en inscrivant le deuxième but sur une frappe puissante à l’entrée du petit rectangle.

De la déception malgré tout du côté du Crossing. “On est très déçu du résultat. Mais bon, les joueurs se sont battus jusqu’à la fin. Si on jouait encore cinq minutes, on gagnait ce match. Mais on voulait cette victoire”, souligne Philippe Waeyenbergh, qui espère toujours une place pour le tour final. “On ne doit rien lâcher. Il y a un creux en ce moment, mais on doit continuer. Il reste cinq matchs et vu les surprises qu’il y a ces derniers temps au niveau des résultats, il faudra les jouer à fond.”