P1 : Alyazid Reda est le nouvel entraîneur du Sporting Bruxelles

Celui qui termine son cursus pour l’obtention de son UEFA A avait délaissé son rôle de joueur au profit d’une carrière d’entraîneur, d’abord comme adjoint et analyste à Tubize, avant d’occuper le poste de T1 à Saintes en P2 et de prendre en mains l’Olympique Forestoise, toujours en P2. “Notre nouveau T1 aime le terrain et le jeu esthétique. Il maîtrise comme la plupart des jeunes entraîneurs de sa génération l’analyse, les datas et est fan de collaborations transversales. Nous sommes convaincus qu’il sera l’un des artisans majeurs, comme son prédécesseur, d’une belle aventure sportive et humaine au Sporting Bruxelles.”