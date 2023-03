Pascal Pilotte : “Ganshoren correspond bien à ma personnalité”

Pascal, tout d’abord, comment allez-vous ?

”J’étais très bien à Rupel Boom jusqu’au moment où j’ai dû mettre entre parenthèses mes activités footballistiques en raison d’ennuis de santé. Je suis toujours en traitement mais les résultats sont très bons, ce qui me permet de me réengager pour la saison prochaine. J’ai d’ailleurs attendu d’avoir ces résultats avant de prendre la décision de relever ce nouveau défi à Ganshoren.”

Quelles sont les raisons qui vous amènent du côté de Ganshoren ?

”Le club évolue à un bon niveau, la D2 c’est quand même le haut de la pyramide du football amateur. Ganshoren est un club stable, avec les pieds sur terre, qui travaille bien et va me permettre de travailler sereinement. Le budget du club lui permet également d’avoir une équipe compétitive, sans faire de folie, avec laquelle je pourrai prendre du plaisir. Les ambitions sportives seront également présentes puisque la direction aimerait jouer la 5e ou 6e place la saison prochaine, tout en mettant en place un plan de progression sur trois ans. Les infrastructures devraient évoluer durant ces trois années, de quoi permettre au club de pousser le curseur un peu plus vers le haut à la fin de ce délai de trois ans.”

Ganshoren est réputé pour son côté familial, c’est un aspect qui vous a attiré ?

”C’est un élément important. Ganshoren est une petite structure où tout le monde travaille dans la convivialité. C’est un atout, quelque chose qui correspond peut-être mieux à ma personnalité.”

Et puis la stabilité est souvent de mise avec les entraîneurs.

”Les coachs qui commencent à Ganshoren s’inscrivent souvent dans la durée. Après ma mésaventure à Wavre, où ma tâche avait été constamment compliquée par des problèmes périphériques, je mesure toute l’importance de pouvoir travailler dans un club stable. Un milieu où les joueurs peuvent se concentrer sur leur travail sans se soucier de problèmes externes.”

La D2 sera une découverte pour vous.

”C’est la seule série dans laquelle je n’ai pas encore entraîné. J’ai connu la N1 cette saison, la D3 et le football provincial par le passé. Je connais quelques équipes, pas toutes, mais j’estime avoir assez d’expérience pour relever ce défi.”

Il s’agira également de votre première expérience en tant qu’entraîneur d’une formation bruxelloise.

”Effectivement. Mais le football reste le football. L’aspect humain reste le critère numéro 1 pour constituer un groupe, peu importe où vous coachez.”

Quels enseignements tirez-vous de votre aventure à Rupel Boom ?

”C’était très intéressant. Ma collaboration avec Stéphane Demets a été très enrichissante. Il s’agissait de ma première expérience en tant qu’adjoint et je ne regrette qu’une chose, la fin de notre collaboration avec Stéphane car nous avions un très bon contact. Le club m’a ensuite proposé de rependre l’équipe après son licenciement, ce qui a été tout aussi enrichissant. J’ai eu la réussite de mon côté puisque nous avons pris des points durant cette période mais surtout, j’ai eu l’adhésion du groupe. Moi qui venais de la D3, être propulsé coach en N1 et y faire des résultats, ça a été très valorisant. C’est aussi la preuve que peu importe votre CV, si vous avez ce petit brin de réussite et l’adhésion des joueurs à votre philosophie, vous pouvez faire de belles choses. J’espère mettre en place la même philosophie à Ganshoren, en obtenant la même l’adhésion des joueurs à mon discours.”