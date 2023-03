Fred Farin raccroche les crampons et devient manager sportif du Crossing : “Une bonne transition”

Fred Farin se dit heureux de raccrocher de sa propre volonté. “Ce qui est bien, c’est que je ne suis pas dans l’année de trop. Je ne me sens pas inférieur, je me sens encore bon, ce sont plus des paramètres privés qui ont influencé ma décision. Je n’arrête pas à cause d’une blessure mais plus en raison des contraintes liées à la vie de footballeur qui devenaient un peu trop pesantes. Il faut être à 100 % pour jouer un match et quand vous courez tout le week-end avec les enfants, il n’y a pas vraiment de moment de repos pour vous préparer au mieux pour votre match.”

S’il raccrochera les crampons d’ici quelques semaines, Fred Farin ne tournera pas le dos au football puisqu’il vient d’être nommé manager sportif du Crossing Schaerbeek. “Ceux qui sont proches de moi savent que le football reste ma passion. Le terrain et ce qu’il y a en dehors m’ont toujours intéressé. Le club cherchait un profil comme le mien, on a discuté de cette éventualité avec le président et on est rapidement tombé d’accord. Au final, c’est une bonne transition entre ma carrière de joueur et la suite. Un nouveau chapitre va s’ouvrir.”

Une nouvelle vie à laquelle il s’est préparé. “J’ai suivi les cours d’entraîneur pour obtenir le diplôme UEFA B mais en voyant les coachs que j’ai eus durant ma carrière, je me suis rendu compte que le métier d’entraîneur est ingrat. Vous ne savez jamais vous projeter à long terme et il suffit de quelques mauvais résultats pour mettre fin à l’aventure. Ce rôle de manager sportif va me permettre de m’installer dans un projet à moyen terme qui me convient mieux.”

Et dans un club qui se montre ambitieux chaque saison. “Le Crossing est un club avec des ambitions, des infrastructures de qualité, un président ambitieux et situé à Bruxelles. Tous les éléments sont réunis pour que la réussite sportive en découle. L’envie de monter en D2 fait partie des projets à court terme car le club s’appuie déjà sur des bases solides.”

Avant d’entamer sa nouvelle vie, Fred Farin jette un coup d’œil dans le rétro. “Comme tous joueurs, on peut toujours faire mieux, ou pire. De manière générale, je me dis que beaucoup de joueurs auraient aimé connaître une carrière comme la mienne. Je n’ai pas spécialement de regrets même si je sais que sans certaines blessures, j’aurais pu jouer plus haut. Au final, je qualifierais ma carrière d’honorable.”

Erdal Sevik : “Fred va nous apporter plus de professionnalisme”

Erdal Sevik, le président du Crossing, commente la nomination de Fred Farin au poste de manager sportif. “Suite au départ de Julien Carpentier, nous avions pris la décision de ne pas faire appel à un nouveau manager sportif et de gérer nous-mêmes cet aspect du club, en collaboration avec le staff. Deux saisons plus tard, nous avons décidé de faire confiance à l’expérience de Fred et je suis sûr qu’il va nous apporter plus de professionnalisme autour de l’équipe. Nous le félicitons pour ses nouvelles fonctions et lui souhaitons beaucoup de succès sportifs et de bonheur au sein de sa belle famille.”