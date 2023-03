Kickboxing : Un titre mondial pour le Bruxellois Elio Pali

Une victoire qui ne souffre pas la moindre discussion tant le jeune Bruxellois a dominé ses adversaires. “J’ai battu un Grec, un Polonais et un Allemand, à chaque fois sur le score de 3-0. Je suis très satisfait de mes combats.”

Décrocher un titre mondial, un grand moment dans sa jeune carrière. “C’est une énorme satisfaction. Tout au long de la compétition, je suis parvenu à gérer mes émotions. J’étais plus calme que d’habitude, je me suis bien contrôlé et les entraînements ont payé. Je me suis donné à fond tous les jours pour obtenir ce résultat. Grâce au travail de tous ceux qui m’entourent au quotidien et qui m’ont accompagné sur cette compétition, j’ai pu évacuer toute la frustration liée à mes deux deuxièmes places.”

Le sacre mondial en poche, Elio Pali peut affronter l’avenir avec optimisme et confiance. “C’est un super boost de confiance. J’ai beaucoup d’ambitions pour la suite, je veux décrocher un maximum de victoires et qui sait, me lancer à la conquête d’un titre de champion du monde ISKA.”

La réussite de ce jeune et talentueux boxeur est une grande fierté pour l’ensemble de son club, le NaitoGym, comme nous confirme Mohamed Benyaich. “Pali est un garçon exemplaire et travailleur à la salle. Il est déterminé à atteindre à ses objectifs. Il veut devenir un grand champion. Il l’a déjà prouvé à plusieurs reprises avec la sélection belge lors de championnats internationaux WAKO amateur (reconnue par CIO). Il est encore jeune et promu à un bel avenir. Après ce sacre, il sera de retour parmi ses camarades d’entraînements du NaitoGym sous la houlette de Houtman Ouahabi (headcoach) avec lequel il va continuer son perfectionnement et son ascension sportive.”