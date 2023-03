À 91 ans, Agnès Van Obberghen vient de pulvériser trois records du monde en natation : “Je n’avais plus nagé en compétition depuis 2018 !”

Avec des chronos de 58.34, 2.09.36 et 4.44.53 sur 50m, 100m et 200m brasse, elle a même pulvérisé dans des proportions importantes les références mondiales établies en 2013 par la Russe Olga Kokorina (1.02.33, 2.25.58, 5.15.24).

”Franchement, je n’en reviens toujours pas. Un chronométreur peut toujours se tromper mais là ils étaient quand même trois !”, rigole Agnès Van Obberghen.

Agnès Van Obberghen avec des membres du club du CNSW. ©CNSW

Cette grande dame de la natation belge avait déjà pris à la même Olga Kokorina ses records du monde en grand bassin, en novembre dernier à Charleroi avec des chronos de 1.01.08, 2.16.56 et 4.53.15 (pour 1.03.72, 2.27.19 et 5.21.78 à la Russe).

"Avec le coronavirus, je suis restée très longtemps à l'arrêt. Mais pour ma santé, mon médecin m'a conseillé de reprendre la natation.

”C’est ce qui me faisait penser que j’étais plutôt en forme ces derniers mois mais tout de même, je ne pensais pas nager aussi vite le week-end dernier”, reprend Agnès Van Obberghen, qui détenait déjà six records du monde en brasse dans la catégorie des 85-89 ans en petit et grand bassin. “Figurez-vous qu’avant de reprendre la natation en septembre dernier sur les conseils de mon médecin, je n’avais plus nagé en compétition depuis 2018 ! Avec le coronavirus, je suis restée très longtemps à l’arrêt. Mais pour ma santé, on m’a donc conseillé de reprendre. Et voilà le résultat…”

La natation depuis ses 14 ans

Modèle de volonté et de dynamisme, malgré la maladie de Menière qui l’affecte, Agnès Van Obberghen a vite retrouvé ses sensations dans l’eau. Il est vrai qu’elle nage depuis l’âge de 14 ans et que les bassins constituent un milieu très familier pour elle.

”Mon mari travaillait déjà dans le monde de la natation au niveau du Brabant, dit-elle. Après le mariage, j’ai cependant arrêté avant de reprendre des années plus tard. J’ai alors commencé à battre des records, à remporter des titres nationaux, internationaux, etc. Je pense que l’un de mes records établi en 1984 est d’ailleurs toujours d’actualité ! La natation m’a aussi permis de beaucoup voyager, jusqu’en Australie. Le sport a toujours fait partie de ma vie.”

Dans le plâtre

Et aujourd’hui, à nouveau, pour des raisons de santé. “Je m’entraîne généralement deux fois par semaine pour des séances de cinquante longueurs environ. Je pense que je nagerai jusqu’à la fin de ma vie.”

Malheureusement, une mauvaise chute survenue cette semaine dans les transports en commun a conduit Agnès Van Obberghen à l’hôpital. “J’ai un bras dans le plâtre, se désole-t-elle. C’est un mauvais moment à passer mais dès que je le pourrai, je me remettrai à l’eau.”

Le prochain record attendra donc un petit peu…