FT Elite Berchem – Bouraza, un derby pour l’honneur

La fin de saison se rapproche en D2 à l’Union belge et si nos clubs bruxellois ne sont plus concernés par la montée, un beau derby attend le Futsal Team Elite Berchem et Bouraza FT Brussels ce vendredi. Un derby sans enjeu mais pour l’honneur. “Un derby reste un derby, ce sera un beau duel entre deux équipes de la capitale et des joueurs qui se connaissent bien. Même s’il n’y a plus aucun enjeu pour les deux formations, nous aurons envie de gagner ce match et de bien terminer la saison. Les deux équipes joueront pour la gagne”, lance Lazzis Iabkrima pour les Berchemois.