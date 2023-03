Eric Van Hoeck sera le coach de la R2 du FB55 Ixelles

Eric Van Hoeck, une figure bien connue du coaching à Bruxelles, coachera la Régionale et sera directeur technique des Grands Ballons. ” Je vous avoue que ça me manquait, j’ai été assistant quelques semaines cette saison au RPC Anderlecht en TDM2. Olivier Goossens est un président actif, quelqu’un qui bouge beaucoup pour son club qui compte pas mal d’équipes de jeunes. Je pense qu’on peut faire du bon boulot ensemble”, émet l’intéressé.

Si la P1 ixelloise (11e) n’est pas mathématiquement sauvée, il ne peut plus rien arriver de fâcheux à la R2, septième. Cette dernière n’est pas non plus sûre du maintien d’un point de vue comptable, mais l’écart de trois et quatre victoires avec les équipes (6) derrière laisse entrevoir à six journées de la fin de la phase classique un maintien plus que probable.

Eric Van Hoeck débarque un peu dans l’inconnu, mais n’a pas peur des défis. Il va y avoir un solide travail de coordination à effectuer. “Apparemment, il y avait en début de saison une trentaine de joueurs pour la P1 et la R2. Il en reste une petite quinzaine pour la terminer. Il y a des joueurs partis pour incompatibilité d’humeur qu’on va peut-être aller rechercher.”

La montée à tout prix ne sera pas dans les objectifs pour 2023-2024. “Je dois d’abord me rendre à certains matchs et passer à l’un ou l’autre entraînement pour voir le niveau et sonder les gars. Il faudra remettre de l’ordre sur l’échiquier. L’idée est de monter en R1, mais pas directement. Il est possible qu’on ajoute cinq six U21 au noyau R2. Ensuite, je me renseignerai au sujet de renforts potentiels”, renseigne Eric Van Hoeck.