Ganshoren-Jette, un derby placé sous le signe du folklore

Les derbys entre Ganshoren et Jette attirent souvent pas mal de monde dans les travées des deux clubs. Pour marquer encore un peu plus le coup, le club ganshorenois a décidé de mettre le folklore bruxellois à l’honneur à l’occasion de ce nouveau derby. “Nous souhaitons mettre le folklore bruxellois en avant et nous allons proposer une sorte de mini Meyboom avec l’organisation d’un cortège du Meyboom contenant les compagnons, la fanfare du Meyboom, les Géants et les Gardevils et les Buumdroegers. Nos jeunes seront également mis en avant puisqu’ils formeront une haie d’honneur à l’entrée sur le terrain des deux formations”, explique Michaël Vossaert, président de Ganshoren.