Jette décimé avant le derby à Ganshoren : “Je ne nous donne pas beaucoup de chances de l’emporter”

Dans toutes les lignes les Jettois seront privés de pions importants, ce qui forcera le staff à aligner de nombreux jeunes venus de la P2. “La mission paraît pratiquement impossible mais ces jeunes ont déjà réalisé des miracles en P2 et je sais qu’ils vont se défendre corps et âme. Notre situation est très difficile mais peut-être que l’abnégation et le bon vouloir des jeunes feront la différence. Je ne nous donne pas beaucoup de chances de l’emporter mais un match doit être joué, encore plus quand il s’agit d’un derby.”

Les résultats actuels le prouvent, le RSD Jette est en difficulté. Avec un bilan de 3 sur 18 et seulement 27 unités au compteur, l’équipe est plus que jamais en danger. “La liste des blessés ne cesse de s’allonger semaine après semaine alors que la réussite nous fuit constamment. Je pense à ce poteau à la 93e minute à Verlaine qui nous prive de la victoire, à ce raté contre l’Union alors que le but est vide ou encore des nombreux penaltys manqués tout au long de la saison. J’espère que Waremme réalisera un bon résultat contre Solières ce week-end.”

Dans ces conditions, difficile de préparer la prochaine saison dans de bonnes conditions. “Nous avons entamé des pourparlers avec plusieurs candidats pour le poste d’entraîneur la saison prochaine mais chacun pose comme condition notre maintien en D2. C’est donc une mission que nous devons mener à bien, avec les joueurs à disposition car Jette est un club sain qui a sa place en D2.”