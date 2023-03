Michel Delph évoque la démission du staff de Ganshoren : “Nous préférons partir la tête haute”

Une décision qui trottait dans la tête du staff depuis un petit temps déjà. “Il n’y a jamais de bon moment pour prendre ce genre de décision. Nous aurions pu le faire à la trêve mais nous avons préféré attendre que le groupe remonte au classement au travers de bons résultats. Après sept matchs sans défaite et avec neuf points d’avance sur le premier relégable, le groupe a désormais tout en mains pour assurer son maintien, j’en suis persuadé. Et pour nous, il était temps de partir la tête haute et d’éviter de se retrouver dans une situation que personne ne souhaite.”

Michel Delph part satisfait du travail accompli, mais un peu plus amer par rapport à cette saison. “La structure a complètement changé, ce qui ne nous a pas permis de travailler dans de bonnes conditions. S’entraîner sans lumière, sans espace sur le terrain, ne pas se sentir soutenus, n’ont fait qu’amplifier certaines tensions. Quand l’épanouissement et le plaisir ne sont plus là et que vous n’avez plus cette reconnaissance, il vaut mieux s’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.”