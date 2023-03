Derby victorieux pour Ganshoren face à Jette

David Diseur, Nicolas Timmemans et Kevin Goeman dirigeront le groupe jusqu'à la fin de la saison.

Mais au coup de sifflet final, la pression est redescendue et tous ont explosé de joie. “Comme on dit toujours, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne. Et même si on n’a pas très bien commencé le match, ce sont les trois points qui comptent dans la situation où on est. Tous les points sont bons à prendre et aujourd’hui, c’est un bon pas vers le maintien”, affirme Nicolas Timmermans.

Une rencontre qui a commencé sur les chapeaux de roues, avec beaucoup d’intensité et de duels dans le milieu de terrain. Il a fallu cependant attendre le début de la seconde période pour voir une équipe de Ganshoren plus dangereuse devant le but. D’abord via Zeroual qui a envoyé un missile sur la barre seulement quelques secondes après la reprise. Une minute plus tard, c'était au tour de Serme de toucher le poteau, puis Tchoutang quelques instants après. “On a ajusté quelques éléments qui n’allaient pas en première mi-temps. Et quand on voit que ça peut déjà être 2-0 après deux minutes, on voit que les joueurs ont bien écouté les consignes et qu’ils ont fait le taf jusqu’au bout”, souligne le T2.

Finalement, c’est encore une fois Zeroual qui a délivré les siens. Une première fois sur coup-franc, et une deuxième sur une frappe à ras de sol qui s’est glissé entre le poteau et le gardien jettois.

Une victoire qui fait du bien à Ganshoren dans sa course pour le maintien. L’occasion aussi pour l’équipe de continuer le travail fourni par Michel Delph. “La victoire fait plaisir, c’est sûr. Après, il ne faut pas enlever tout le travail que Michel Delph a fait jusqu’à maintenant. On reprend un travail bien effectué à l’avance. On va dire que c’est bien pour nous aujourd’hui”, sourit Timmermans.

Ganshoren : Suederick, Tchoutang (81e Famo), Nendaka, Kombi, Camara (85e El Ghraichi), Van Landschoot (72e Laroussi), Devillé (71e Laroussi), Zeroual, Serme, Dassy, Scholl.

Jette : De Raymaeker, De Marree, Necipoglu, Virgone (88e Verrue), El Hajjouji, Mugongo (67e Mugongo), Camara, Alves (71e Parent), Cortvriendt, Kaleba, Nzayadiambu.

Arbitre : M. Theunis

Avertissements : Camara, Dassy, De Marree.

Les buts : 75e et 80e Zeroual (1-0 et 2-0), 90e De Marree (2-1).