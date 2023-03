Le Léo incapable d’inquiéter le leader montois

Malgré le précieux succès obtenu au détriment de Manage le week-end dernier, succès propice à rebooster le mental de tout un chacun et à entretenir la flammèche de l’espoir, le Léo ne se berçait pas de beaucoup d’illusions en débarquant dans la cité montoise. D’autant que Zorbo ne pouvait contractuellement pas être aligné face à ses anciennes couleurs, une absence d’un soir qui était de nature à perturber les desseins de l’entraîneur, Georges Sakalis. “On savait en arrivant que c’était mission pour ainsi dire impossible car le combat s’annonçait très inégal. Notre objectif était cependant de faire bonne figure et de démontrer que nous pouvions rivaliser par moments avec le candidat numéro un au titre. C’est ce que nous sommes parvenus à faire en première période essentiellement mais l’entame de la seconde a été tout bonnement catastrophique, avec ces deux buts encaissés coup sur coup, à la suite d’erreurs individuelles et collectives.”