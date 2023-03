Luc Libert après la défaite de Jette à Ganshoren : “Je n’ai rien à reprocher aux joueurs”

En difficulté dans le championnat (à la quinzième place NdlR), Jette doit prendre tous les points possibles afin de s’éloigner au plus vite de la zone rouge. Cette nouvelle défaite contre Ganshoren n’arrange donc pas les affaires de Luc Libert et de son équipe, collés de près par Solières dans le bas du classement. “On s’attendait à un match compliqué. De toute façon quand c’est un derby, c’est toujours une rencontre un peu spéciale. On savait qu’on était attendu mais on est dans une phase où on n’a plus le choix. On a commencé les pieds au plancher parce qu’on voulait prendre quelque chose ici”, souligne le T1.